Из-за российских обстрелов в Харьковском метрополитене начал протекать потолок

В Харьковском метрополитене из-за постоянных российских обстрелов начал протекать потолок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

"Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на прошлой неделе сотрудники метрополитена начали работы по устранению протекания и на сегодняшний день работы продолжаются.

"Указанные работы требуют значительного количества времени и их можно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозка пассажиров", - подчеркнули в ведомстве.

Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.

Также в пресс-службе Харьковского метрополитена напоминают, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" к станции "Метростроителей" закрыт для пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

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