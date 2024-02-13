Из-за российских обстрелов в Харьковском метрополитене начал протекать потолок
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.
"Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции", - говорится в сообщении.
Как сообщается, на прошлой неделе сотрудники метрополитена начали работы по устранению протекания и на сегодняшний день работы продолжаются.
"Указанные работы требуют значительного количества времени и их можно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозка пассажиров", - подчеркнули в ведомстве.
Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.
Также в пресс-службе Харьковского метрополитена напоминают, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" к станции "Метростроителей" закрыт для пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.