Чешские фермеры присоединятся к блокированию границ в рамках протеста аграрных организаций
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Сообщается, что чешские фермеры на следующей неделе присоединятся к международному протесту аграрных организаций Центральной и Восточной Европы, которые раздражены аграрной политикой Евросоюза и импортом более дешевой продукции из Украины.
22 февраля они устроят протестные ходы к пограничным переходам, где встретят коллег из других стран. Еще до этого часть аграриев в понедельник, 19 февраля, собирается отправиться с тяжелой техникой в Прагу, где хотят перекрыть трассу.
Представитель Аграрной палаты Барбора Панкова отметила, что невозможно предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники поедет на границу.
Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы", – добавила она.
Представители сельскохозяйственных организаций из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии в понедельник и вторник обсуждали проблемы, связанные с политикой ЕС и ее влиянием на сельское хозяйство, с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.
Они передали еврокомиссару свои требования. Речь идет о компенсации фермерам за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчение в сфере бюрократии и прозрачность системы субсидий, а также о лучшем регулировании украинской продукции, направляющейся на рынок ЕС.
"Только общей координацией наших требований и совместными действиями мы имеем шанс привлечь внимание к безвыходной ситуации, в которой сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказывать давление на европейских и чешских политиков", - подчеркнул президент Чешской сельскохозяйственной палаты Ян Долежал.
Он заявил, что Еврокомиссия должна представить план решения этих проблем, в противном случае акции на пограничных переходах могут быть повторены.