Палата представителей США поддержит помощь Украине, – лидер демократов в Сенате Шумер

Палата представителей США обязательно одобрит поддержанный Сенатом пакет помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом пишет the Guardian со ссылкой на слова лидера большинства в Сенате США Чака Шумера.

"Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер во вторник заявил, что уверен в одобрении как Демократами, так и Республиканцами в Палате представителей законопроекта с 95 млрд дол. помощи Украине, Израилю и другим союзникам в случае его вынесения на голосование", - говорится в материале.

Шумер призвал членов Палаты представителей поступить правильно и поддержать законопроект.

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