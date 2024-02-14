Байден обратился к спикеру Палаты представителей Джонсона: "Вы за Украину или за Путина?"

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майкла Джонсона поставить на голосование законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тихоокеанских партнеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я призываю спикера дать возможность полному составу Палаты представителей высказать свое мнение и не разрешить меньшинству наиболее радикальных голосов в зале заблокировать этот законопроект даже от голосования", - заявил Байден в специальном телеобращении по этому законопроекту.

Президент США назвал этот документ "критически важным", который должен пройти дальше.

"Этот законопроект предусматривает срочное финансирование для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от злобного наступления Путина. В последние недели мы все видели ужасные истории: украинским солдатам не хватает артиллерийских снарядов, украинские подразделения распределяют боеприпасы, чтобы защититься, украинские семьи обеспокоены, что следующий российский удар навсегда погрузит их в темноту или еще хуже", - отметил Байден.

По словам Байдена, поддержка этого законопроекта станет четким сигналом для украинцев и союзников США по всему миру, "что Америке можно доверять. На Америку можно положиться, и что Америка выступает за свободу".

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Поддержать законопроект о финансировании Украины означает противостоять Путину, сказал Байден, а выступать против него – играть на руку Путину. Вы должны решить, вы за Украину или за Путина. Он добавил: "Мы никогда ни перед кем не преклоняемся, и тем более не перед Владимиром Путиным".

Если не остановить президента РФ сейчас, подчеркнул Байден, расходы США и партнеров значительно возрастут, потому что аппетит Путина будет только расти.

По словам президента Байдена, хотя этот законопроект предусматривает отправку военной техники в Украину, на самом деле деньги на эту технику инвестируются и тратятся в США. "Это не только поддерживает американские рабочие места и американские общины, это позволит нам инвестировать, поддерживать и укреплять наши оборонные производственные мощности", - подчеркнул президент.

"Он (законопроект – ред.) предусматривает выделение денег прямо здесь, в США. В такие места как Аризона, где строят ракеты Patriot; Алабама, где строят ракеты Javelin; в Пенсильванию, Огайо и Техас, где производят артиллерийские снаряды", - отметил Байден.

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Нагадаємо, 13 лютого 2024 року Сенат Сполучених Штатів підтримав пакетний законопроєкт щодо надання $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Понад $60 млрд виділять для України.