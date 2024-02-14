Путин искал возможности договориться с США, чтобы заморозить войну, но получил отказ, - Reuters
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в публикации Reuters.
Ссылаясь на российские источники, агентство отмечает, что этот вопрос оборвался по инициативе Кремля, но не напрямую с Вашингтоном, а через посредников, в том числе арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке.
Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну оккупированную территорию.
По данным источников, посредники встречались в Турции в конце 2023 года. Сигнал якобы был передан в Вашингтон, в частности советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану, директору Центрального разведывательного управления Биллу Бернсу и госсекретарю США Энтони Блинкену.
Российская сторона предлагала, чтобы Салливан поговорил с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и определил дальнейшие шаги.
Однако американцы через посредников заявили Москве, что не будут обсуждать прекращение огня без участия Украины.
Салливан в январе позвонил по телефону Ушакову и сказал, что Вашингтон готов обсуждать другие аспекты отношений, но не будет говорить о прекращении огня без Украины.
Отмечается, что Соединенные Штаты не верили в искренность Путина.
Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что США не ведут никаких переговоров с Россией по закрытым каналам и что Вашингтон был последовательным в том, чтобы не действовать за спиной Украины. Если переговоры и велись, то США в них не были задействованы.
Чиновник отметил, что ему ничего не известно о неофициальных контактах через посредников.
Агентство не смогло проверить в Вашингтоне эту информацию российских источников, в частности состоялся ли такой разговор Салливана с Ушаковым.
На прошлой неделе Путин заявил в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, что Россия вроде бы готова к "диалогу".