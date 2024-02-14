Необходимо увеличить оборонное производство и обеспечить долгосрочную поддержку Украины, - Столтенберг
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАТО, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на встрече с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном.
"Через два года после начала агрессивной войны России против Украины абсолютно необходимо как для Украины, так и для евроатлантической безопасности увеличить наше оборонное производство и обновить нашу оборонную промышленность", - сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоане
Он также добавил, что с июля прошлого года Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) согласовало контракты примерно на 10 миллиардов долларов, в том числе на ракеты Patriot и 155-миллиметровые снаряды.
"У союзников единый набор сил. Поэтому нам необходимо обеспечить взаимодополняющий подход к вопросам оборонно-промышленного комплекса, который уважает компетенции НАТО, например в сфере установления стандартов и не создает барьеров между союзниками", - сказал Джоане.