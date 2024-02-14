Европа должна увеличить производство боеприпасов и направить прибыль от изъятых российских активов в Европе Киеву, - Кэмерон

Британия не отказалась от надежд, что США согласятся на дополнительную помощь, и считает, что администрация Байдена может оказать некоторую помощь Киеву независимо от Конгресса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой The Guardians, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Он должен посетить Болгарию и Польшу перед встречей с министрами иностранных дел Европы на конференции по безопасности в Мюнхене 16 февраля.

"Кэмерон обсудит укрепление обороны и финансирования Украины с представителями ЕС на фоне постоянной угрозы отказа Конгресса США оказывать дальнейшую финансовую поддержку Киеву. Также он поднимет вопрос передачи Украине прибыли от российских активов в европейских банках", - говорится в сообщении.

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При этом Кэмерон подчеркнул, что Британия не отказалась от надежд, что США согласятся на дополнительную помощь, и считает, что администрация Байдена может оказать некоторую помощь Киеву независимо от Конгресса.