Европа должна увеличить производство боеприпасов и направить прибыль от изъятых российских активов в Европе Киеву, - Кэмерон
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой The Guardians, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.
Он должен посетить Болгарию и Польшу перед встречей с министрами иностранных дел Европы на конференции по безопасности в Мюнхене 16 февраля.
"Кэмерон обсудит укрепление обороны и финансирования Украины с представителями ЕС на фоне постоянной угрозы отказа Конгресса США оказывать дальнейшую финансовую поддержку Киеву. Также он поднимет вопрос передачи Украине прибыли от российских активов в европейских банках", - говорится в сообщении.
При этом Кэмерон подчеркнул, что Британия не отказалась от надежд, что США согласятся на дополнительную помощь, и считает, что администрация Байдена может оказать некоторую помощь Киеву независимо от Конгресса.