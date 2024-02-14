Эстония может закрыть границу с Россией

Из-за миграционного давления со стороны России Эстония может временно закрыть свои пункты пропуска. Эстонцев призвали вернуться из России и не ездить туда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте полиции и пограничной охраны Эстонии.

В заявлении правоохранителей говорится, что в последние недели Россия намеренно привозила на эстонскую границу группы иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Европейский Союз.

Как говорится в заявлении, если эта деятельность продолжится, "мы будем вынуждены закрыть пункты пропуска через границу, чтобы защитить национальную безопасность и общественный порядок, как это уже было сделано в Финляндии из-за миграционного давления".

Также читайте: РФ может начать большое наступление через несколько месяцев после "выборов" в марте, - Боррель

Как отмечают правоохранители, если границы закроют, то нужно будет воспользоваться другим пунктом пересечения границы, чтобы вернуться в Эстонию, что может добавить несколько сотен километров к поездке.