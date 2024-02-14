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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 398 140 человек (+1060 за сутки), 6433 танка, 9566 артсистем, 12043 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 398140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 398140 (+1060) человек,
  • танков ‒ 6433 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12043 (+39) ед,
  • артиллерийских систем – 9566 (+66) ед,
  • РСЗО – 984 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 671 (+4) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),
  • крылатые ракеты ‒ 1882 (+0),
  • корабли /катера ‒ 24 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12662 (+39) ед,
  • специальная техника ‒ 1523 (+5)

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Втрати ворога за добу

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Топ комментарии

  • Only
    Подейкують, що в Криму дуже міцна ранкова кава, особливо в Джанкойському районі, і десь в морі біля Алупки.
  • Старый зольдат
    66 стволов арти!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Здається, що «Цезар Куніков» всьо, кажуть на півострові, чекаємо, поки офіційно підтвердять🙏
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