Общие боевые потери РФ с начала войны – около 398 140 человек (+1060 за сутки), 6433 танка, 9566 артсистем, 12043 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 398140 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 398140 (+1060) человек,
- танков ‒ 6433 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12043 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 9566 (+66) ед,
- РСЗО – 984 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 671 (+4) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),
- крылатые ракеты ‒ 1882 (+0),
- корабли /катера ‒ 24 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12662 (+39) ед,
- специальная техника ‒ 1523 (+5)