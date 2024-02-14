Общие боевые потери РФ с начала войны – около 398 140 человек (+1060 за сутки), 6433 танка, 9566 артсистем, 12043 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 398140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 398140 (+1060) человек,

танков ‒ 6433 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12043 (+39) ед,

артиллерийских систем – 9566 (+66) ед,

РСЗО – 984 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 671 (+4) ед,

самолетов – 332 (+0) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),

крылатые ракеты ‒ 1882 (+0),

корабли /катера ‒ 24 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12662 (+39) ед,

специальная техника ‒ 1523 (+5)

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