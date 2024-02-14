В течение суток россияне выпустили по Херсонщине 164 снаряда: погиб 1 человек, еще 6 - получили ранения
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Российские оккупанты продолжают обстреливать Херсонскую область, используя артиллерию, минометы, танки, РСЗО, БпЛА и авиацию.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки противник совершил 37 обстрелов, выпустив 164 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БПЛА и авиации.
По городу Херсон враг направил 37 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинские учреждения и учебное заведение в Херсоне", - говорится в сообщении.
Как отмечается, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.