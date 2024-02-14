Почти 100 млн грн из United24 направят на разминирование

Более 97 млн гривен, поступивших на счет Минэкономики в рамках платформы United24, будут распределены между Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и Государственной специальной службой транспорта.

Об этом сообщили в Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

Эти средства будут использованы в следующих целях:

помощь ДССТ с приобретением машины дистанционного механизированного разминирования тяжелого типа (аналог МV-10);

приобретение для ДССТ 400 защитных заборов и 400 защитных фартуков сапера гуманитарного разминирования;

приобретение для ГСЧС двух седельных тягачей для перевозки машин дистанционного механизированного разминирования;

приобретение для ГСЧС трех бронированных пиротехнических машин легкого типа для перевозки взрывоопасных предметов.

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Кроме того, заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный обратился к заявителям с предложением в дальнейшем делать акцент на приобретении оборудования отечественного производства.

Также в министерстве напомнили, что UNITED24 имеет отдельное направление по сбору средств на гуманитарное разминирование.

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