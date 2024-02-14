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Сырский посетил Авдеевское и Купянское направления: Принял оперативные решения по привлечению резервов

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олександр,сирський
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым работали в районах ведения боевых действий в Авдеевском и Купянском направлениях. Непосредственно на месте ознакомились с оперативной и тактической обстановкой.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. 

Как отмечается, российские оккупанты на этих направлениях наращивают свои усилия, бросая на "мясные штурмы" десятками и сотнями своих солдат, наносят авиационные и артиллерийские удары по прифронтовым населенным пунктам и гражданским объектам, дерзко и цинично пренебрегая нормами.

"В то же время Силы обороны Украины наносят захватчикам значительные потери. Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 29 атак российских оккупантов.

Вчера за день наши воины отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 2 атаки в районе Невельского Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. В этом направлении оккупанты активно применяют минометы и артиллерию, обстреливая мирные украинские города. В течение дня от обстрелов пострадали 20 населенных пунктов", - отмечает Сырский.

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По результатам работы он принял оперативные решения по привлечению резервов, боевых систем, огневой поддержки и перегруппировке войск и сил в этих направлениях, а также локализации вражеских сил для снижения его наступательного потенциала.

"С командирами обсудили вопросы боевого обеспечения наших подразделений. Учитывая быструю смену обстановки на поле боя, делегировал командирам полномочия самостоятельно принимать соответствующие неотложные решения для сохранения жизни личного состава. Спасибо нашим воинам за мужество и стойкость!", - добавляет Сырский.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Ну ясно. Розподілення резервів по "котлам".
    На що русня і розраховує.
  • Юрий 60e2549a
    Потоплен БДК "Цезарь Куников" Черноморского Флота

    Дроны ГУР Украины подбили российкий большой десантный корабль " Цезарь Куников" в Черном море утром 14 февраля. После попадания БДК сначала накренился на бок, а затем утонул. Произошло это в районе Алупки. При этом шансов на спасение у членов экипажа практически не было: пробоина была большая, так что на дно "Цезарь Куников" пошел очень быстро.

    "Цезарь Куников" − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 "Град-М".

    Экипаж − 87 человек.

    Корабль может использоваться для постановок минных заграждений. БДК также может быть использован при различных вариантах загрузки: 150 человек десанта и 10 танков типа Т-55 с экипажем в 40 человек; 12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем в 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем в 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2Г 27, 4 автомобиля ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

    Личный состав десанта − 147 человек десанта. Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать во всех незамерзающих морях и океанах без ограничений.
  • Виталий Смирнов cf047e2b
    Зовсім безперспективне корито. Як показують ******* війни, а ця війна є понад ******* у використанні нових військових засобів ураження. Шансів протриматись на воді попавши у поле зору нуль цілих нуль десятих. Ми країна без військового флоту пустимо на дно всі кацапські ********- справа часу.
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