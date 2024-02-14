18 стран НАТО планируют увеличить расходы на оборону, - Financial Times
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14 февраля НАТО планирует объявить, что 18 из 31 стран в 2024 году выполнят требование о направлении на оборонные расходы 2% своего ВВП.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на три официальных источника в кругах НАТО.
"НАТО ожидает, что около двух третей ее членов в 2024 году достигнут планки в 2%", - приводит издание одного из своих собеседников.
FT связывает увеличение расходов на оборону в странах-членах НАТО с опасениями по поводу новой агрессии со стороны России, а также с перспективой повторного избрания Дональда Трампа на пост президента США.
В 2016 году лишь пять государств НАТО выполняли требование довести расходы на оборону до уровня в 2% ВВП, напоминает газета. Сегодня же Польша тратит на эти нужды 3,9% ВВП, что даже больше показателя США в 3,5%.