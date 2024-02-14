Вражеский БДК "Цезарь Куников" атакован в Черном море, он затонул, - СМИ
16 70181
Утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".
Об этом сообщают источники "УП" в ГУР, информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников, корабль потопили с помощью морских дронов.
Источники издания утверждают, что это была операция ГУР, в результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул.
Минобороны РФ происшествие пока не комментирует.
В свою очередь телеграм-канал "ЧП Севастополь" публикует кадры, на которых зафиксировано, как в море дымит корабль.