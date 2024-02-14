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Нардеп "Голоса", воин Костенко зарегистрировал законопроект о мотивации к военной службе: основные положения документа

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костенко,роман
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11012 о мотивации к военной службе. Он предусматривает финансовые вознаграждения, социальные гарантии, дополнительный контроль над подготовкой, повышение престижа военной службы.

Законопроект также должен создать основу для начала трансформации нашего войска "армии мобилизованных" в "профессиональную армию" во время войны. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил автор документа, народный депутат "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Я открываю дискуссию! В зарегистрированном законопроекте относительно мотивации военной службы прописаны стимулы для людей, которые уже служат и участвуют в боевых действиях, для тех, кто будет оставаться в армии, для тех, кто сейчас имеет возможность уйти, но остается, и для тех, кто подпишет контракты во время действия военного положения. Потому что для эффективной асимметричной войны нужны профессионалы, одних мобилизованных недостаточно. И в этом направлении должна реализовываться государственная политика", – объясняет народный депутат.

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Среди основных положений законопроекта есть:

  • Повысить уровень мотивации населения вступать в ряды сил обороны для прохождения военной службы.
  • Установить выплаты военнослужащим и командирам за уничтожение и захват вражеской техники.
  • Военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев, из которых минимум 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, получают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5. Для тех, кто отслужил не менее 24 месяцев, не менее 12 из которых участвуя в боевых действиях – соответствующий коэффициент = 2.
  • Для тех, кто после 24.02.2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы сроком не менее 3 лет или до окончания военного положения, — одноразовая денежная помощь:
    • солдатам — 120 000 ₴
    • сержантам и старшинам - 160 000 ₴
    • офицерам - 200 000 ₴
  • Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, — ежемесячное дополнительное вознаграждение 10 000 грн.
  • Право на кредит на открытие бизнеса со ставкой до 5% будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них минимум 12 боевых) или не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобождены из плена.
  • Право на ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них — минимум 24 боевых), продолжающие службу ранены, но имеют право на освобождение, освобождены из плена, а также те, кто не смог продолжить военную службу из-за ранений.
  • Законопроект вносит дополнительный перечень оснований для демобилизации в связи с истечением срока службы, если военный не выражает желания продолжать военную службу:
    • в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев;
    • или в течение 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых 12 месяцев выполняя боевые приказы.
  • Законопроект предусматривает право на льготное растаможивание автомобилей для проходивших военную службу после 24.02.2022. Это право будет введено отдельными законопроектами о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.
  • За государственные средства устанавливается пожизненное страхование жизни и здоровья в частных учреждениях для военных, отслуживших не менее 36 месяцев (из них минимум 12 боевых), а также для освобожденных из плена. Действие страхования распространяется и на семьи.
  • Устанавливаются минимальные размеры пенсий лицам с инвалидностью в результате проведения АТО на Востоке Украины, ООС на Востоке Украины, вооруженной агрессии против Украины:
    • I группы – 25 000 гривен
    • II группы – 20 000 гривен
    • III группы – 15 600 гривен
  • Все призывники, ранее не проходившие военную службу, должны пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки. Он продлится не менее трех месяцев и будет включать:
    • тактико-строевые занятия (не менее 30% от общей продолжительности курса)
    • тактическую медицину (не менее 10%)
    • огневую подготовку (не менее 30%)

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Закон установит механизмы контроля над прохождением призывниками обучения.

За некачественную подготовку защитников будет дополнительная ответственность инструкторов и руководителей учебных центров.

После курса – обязательный экзамен и направление в воинскую часть. В случае неудачного результата – дополнительное обучение до одного месяца.

"Украинцев нельзя что-то заставить. Это факт. Но украинцев можно и нужно мотивировать. Поэтому нужно менять подходы и балансировать существующей сейчас системой принуждения, которую хотят усилить и системой поощрений и мотивации защитников", - резюмирует представитель "Голоса".

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Топ комментарии

  • Полтава и Харьков
    І це - не новина.
  • удав
    ті що пішли у військомат у перші дні і місяці не питали скільки їм будуть платить ... ті що зараз не хочуть іти до ТЦК- непідуть ні за які гроші ... !!
  • Олександр Гуменюк 62b65d4d
    Клоуни - це ми, чомусь держслужбовцям, і різним почесним пенсам, грошей вистачає, вистачає ******* міліардами, никати в офшорах, не платити податки.
    Гроші є, але чи буде бажання......
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