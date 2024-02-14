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ВСУ подтвердили поражение БДК "Цезарь Куников": Он находился вблизи оккупированной Алупки (обновлено). ВИДЕО

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куніков
Силы обороны подтвердили поражение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", - говорится в сообщении.

СтратКом ЗСУ

Ранее СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

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Позже в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможна при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Большой десантный корабль "цезарь куников" проекта 775 - один из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался террористической москвой во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела.

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Топ комментарии

  • Виталий 6b40280c
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Той карабєль накрився *Алупкою)
  • Red_Sky_On
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