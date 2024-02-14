Ракетный удар РФ по Киеву 7 февраля: Число жертв возросло до 5

В больнице умерла женщина, пострадавшая во время ракетной атаки РФ на Киев 7 февраля.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Число жертв вражеской атаки на столицу 7 февраля увеличилось до 5 человек. В больнице умерла пострадавшая женщина из дома в Голосеевском районе", - говорится в сообщении.

Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи неделю боролись за ее жизнь.

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Что известно о ракетной атаке РФ на Киев 7 февраля

Как сообщалось, утром 7 февраля по всей Украине была объявлена воздушная тревога, произошли пуски с самолетов Ту-95МС.

Также сообщалось, что в Киеве с утра 7 февраля работали силы ПВО. Над Киевом и в районе столицы было сбито около 20 ракет.

В Голосеевском районе произошло возгорание в многоквартирном доме, также горели автомобили и помещение СТО. Из-за утренних обстрелов Киева российскими оккупантами по состоянию на 7 февраля стало известно о 4 погибших.

В результате атаки были повреждены, по меньшей мере, 10 домов в Бучанском и Фастовском районах Киевщины.

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