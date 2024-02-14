Новости

На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 600 оккупантов, - Силы обороны

5462
знищення,ліквідація
За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили 610 российских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

Общие потери врага в живой силе составляют 610 человек.

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 50 единиц, не считая БпЛА.

В частности:

  • 5 танков;
  • 19 ББМ;
  • 10 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 средство ПВО;
  • 14 автомобилей.

Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА разных типов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянину оторвало голову после попадания гранаты из украинского дрона 80-й ОДШБр. ВИДЕО 18+

ТОП-новости
все новости