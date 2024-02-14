На Таврическом направлении за сутки ликвидировано более 600 оккупантов, - Силы обороны
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За прошедшие сутки украинские защитники на Таврическом направлении уничтожили 610 российских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
Общие потери врага в живой силе составляют 610 человек.
Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 50 единиц, не считая БпЛА.
В частности:
- 5 танков;
- 19 ББМ;
- 10 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 1 средство ПВО;
- 14 автомобилей.
Нейтрализовано или уничтожено 263 БпЛА разных типов.