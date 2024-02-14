В Черном море у России после уничтожения "Цезаря Куникова" остается пять крупных десантных кораблей, - ВМС

В начале полномасштабного вторжения Россия держала в Черном море 13 больших десантных кораблей, сейчас их осталось пять.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"За время великой войны Силы обороны уничтожили четыре таких судна - это "Саратов", "Новочеркасск", "Минск" и "Цезарь Куников", - говорится в комментарии.

Перед полномасштабным вторжением в Черном море было семь таких кораблей, затем россияне пригнали еще шесть.

Плетенчук отметил, что на ремонте стоят еще четыре ВДК.

В комментарии Радио "Свобода" спикер ВМС вспомнил слова российского диктатора Путина о подводной лодке "Курск":

Как говорил президент Российской Федерации в свое время, "она утонула". Вот в принципе можем его словами прокомментировать ситуацию, которая произошла с большим российским десантным кораблем "Цезарь Куников". Коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному объекту лишнему в Черном море".

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Утром 14 февраля стало известно, что Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.