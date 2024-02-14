Украина не возражает против дополнительных проверок зерна, следующего транзитом через Польшу, - Минагрополитики

Украина готова к дополнительным проверкам в Польше зерна, идущего через территорию страны транзитом.

Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Это небольшая проблема. Пусть наши коллеги проверяют. Мы проверок не боимся", – отметил министр.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что все украинское зерно, следующее транзитом через Польшу в другие страны и порты, должно быть проверено.

Также читайте: Украина ожидает "быстрого и объективного" расследования дела о рассыпанном украинском зерне в Польше, - Минагрополитики

Сольский подчеркнул, что через Польшу экспортируется небольшой объем зерна, поскольку 90% украинских фермеров уже третий месяц подряд предпочитают экспорт через морские порты.

Кроме того, Украина ведет постоянные переговоры с Польшей на разных уровнях по ситуации с перевозкой агропродукции.

"Мы пытаемся помогать нашим партнерам решить этот вопрос. При этом решительно осуждаем провокации, которые мы видели на границе", – отметил украинский министр.

Сольский добавил, что в декабре из украинских портов было экспортировано 5 млн тонн зерна, шрота и подсолнечного масла: примерно 1 млн тонн - через Дунай и почти 1 млн тонн - это шрот, масло и зерно, которые пошли через соседние страны.

Также читайте: Польские фермеры планируют 20 февраля полностью заблокировать украинские перевозки