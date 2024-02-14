Украина не возражает против дополнительных проверок зерна, следующего транзитом через Польшу, - Минагрополитики
Об этом заявил министр аграрной политики Николай Сольский в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Это небольшая проблема. Пусть наши коллеги проверяют. Мы проверок не боимся", – отметил министр.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что все украинское зерно, следующее транзитом через Польшу в другие страны и порты, должно быть проверено.
Сольский подчеркнул, что через Польшу экспортируется небольшой объем зерна, поскольку 90% украинских фермеров уже третий месяц подряд предпочитают экспорт через морские порты.
Кроме того, Украина ведет постоянные переговоры с Польшей на разных уровнях по ситуации с перевозкой агропродукции.
"Мы пытаемся помогать нашим партнерам решить этот вопрос. При этом решительно осуждаем провокации, которые мы видели на границе", – отметил украинский министр.
Сольский добавил, что в декабре из украинских портов было экспортировано 5 млн тонн зерна, шрота и подсолнечного масла: примерно 1 млн тонн - через Дунай и почти 1 млн тонн - это шрот, масло и зерно, которые пошли через соседние страны.