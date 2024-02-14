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ВМС об уничтожении БДК "Цезарь Куников": штатная численность корабля – почти 90 моряков. Потери должны быть существенными

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Поисково-спасательная операция оккупантов после уничтожения большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" успеха не имела.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"По состоянию на сейчас верифицированной информации по этому поводу нет, имеем лишь информацию, что поисковая операция успехом не завершилась" - отметил он.

Плетенчук отметил, что хотя информация о количестве моряков, находившихся на борту по состоянию на данный момент отсутствует, однако можно быть уверенными, что "если он был в море - значит, экипаж был на борту".

"Скорее всего - в соответствии со штатной численностью, а это почти 90 моряков. Поэтому в принципе потери среди личного состава должны быть существенными, но пока количество мы подтвердить не готовы", - подчеркнул спикер ВМС.

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Утром 14 февраля стало известно, что Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР МО уничтожили большой десантный корабль оккупантов - "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки. По данным ВМС, в Черном море в России после уничтожения "Цезаря Куникова" остается пять больших десантных кораблей.

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Топ комментарии

  • Володимир 99c4a776
  • Прощай немытая раССея
  • Kare Resa
    Взагалі Росія це штучно створена держава. Вона нічого свого не має, нічого доброго не зробила для світу. Все крадене, історія, мова, релігія, територія, всі зразки техніки, унітази. Навіть сама назва «Росія» вкрадена. Взагалі руського народу не існує в складі Росії. Там живуть різьні народності, але руського народу немає. Скоро Росія як держава зникне і ніхто навіть не буде згадуватиме
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