Самой горячей точкой боевых действий на Лиманском направлении является село Терны, россияне пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец, - Силы обороны
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Илья Евлаш.
"Сегодня я лично общался с нашей разведкой и по их информации самая горячая точка сейчас - около населенного пункта Терны. Там противник сосредоточил свое внимание, подтягивает туда свои резервы с использованием всей линейки вооружения, артиллерии, авиации, минометов, танков и стрелкового оружия" , – говорится в сообщении.
Евлаш отметил, что россияне атакуют вблизи Тернов и пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец.
"Это сейчас самая горячая точка, так называемый Торский выступ, где они акцентируют свое основное внимание и туда прикованы основные силы противника. Наши воины, используя инициативность и креативный подход, пытаются остановить врага и прилагают максимум усилий в условиях тех сил и имеющихся средств, боеприпасов, чтобы отбить и сточить наступательный потенциал противника", – рассказал Евлаш.
Он отметил, что украинские военные сейчас находятся стратегически в обороне и максимально пытаются наносить врагу невосполнимые потери.