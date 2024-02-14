Самой горячей точкой боевых действий на Лиманском направлении является село Терны, россияне пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец, - Силы обороны

Российские войска сосредоточили основное внимание и резервы около села Терны Харьковской области и пытаются выйти к реке Черный Жеребец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Илья Евлаш.

"Сегодня я лично общался с нашей разведкой и по их информации самая горячая точка сейчас - около населенного пункта Терны. Там противник сосредоточил свое внимание, подтягивает туда свои резервы с использованием всей линейки вооружения, артиллерии, авиации, минометов, танков и стрелкового оружия" , – говорится в сообщении.

Евлаш отметил, что россияне атакуют вблизи Тернов и пытаются выйти на рубеж реки Черный Жеребец.

"Это сейчас самая горячая точка, так называемый Торский выступ, где они акцентируют свое основное внимание и туда прикованы основные силы противника. Наши воины, используя инициативность и креативный подход, пытаются остановить врага и прилагают максимум усилий в условиях тех сил и имеющихся средств, боеприпасов, чтобы отбить и сточить наступательный потенциал противника", – рассказал Евлаш.

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Он отметил, что украинские военные сейчас находятся стратегически в обороне и максимально пытаются наносить врагу невосполнимые потери.