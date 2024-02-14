В Авдеевке продолжаются уличные бои, предусмотрены запасные логистические пути на случай потери основного пути снабжения, - Силы обороны

Ситуация в Авдеевке Донецкой области динамична, в городе продолжаются уличные бои, в районе города россияне сосредоточили около 50 000 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОСГВ "Таврія" Дмитрий Лиховий.

"По состоянию на данный момент ситуация на линии боевого столкновения динамична и может меняться буквально каждый час... На случай, если основную логистическую артерию перережет противник, наше командование предусмотрело запасные пути поставки", - говорится в сообщении.

Лиховий добавил, что военные не будут комментировать бои в Авдеевке в режиме реального времени по соображениям безопасности и добавил, что в городе уже несколько дней продолжаются уличные бои.

"Иногда россияне бросают в бой технику, а иногда идут малые пехотные группы. Там сосредоточено около 50 000 человек личного состава РФ", – сказал представитель ВСУ.

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Он отметил, что за "кучи камней, груды обгоревшего железа" никто не держится. Для командования главное - сохранить жизнь бойцов и, в случае усложнения ситуации, отвести их на другой рубеж: "действовать гибко, действовать маневренно для того, чтобы этих бойцов сохранить для последующих боевых действий, для освобождения утраченной территории".