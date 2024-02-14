Россияне, вероятно, смогли адаптировать комплекс "Бастион-П" под ракету "Циркон", это станет "серьезным вызовом" для украинской ПВО, - британская разведка

Для запуска гиперзвуковых ракет "Циркон" Россия может использовать маневренный пусковой комплекс, являющийся проблемой для украинского ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Согласно анализу, проведенному Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, Россия впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" во время атаки на Украину 7 февраля. На видео обломков видны фрагменты двигателя и рулевых механизмов со специфической маркировкой, которая, согласно сообщению, характерна для ракеты 3М22 "Циркон", - говорится в сообщении.

Разведка приводит российские данные, согласно которым ракета способна развивать скорость 9 махов и имеет дальность полета до 1000 км. Она первоначально была разработана для русского флота.

При этом британские аналитики отметили, что у России в Черном море нет кораблей, способных нести эти ракеты, поэтому возникает вопрос о способе их запуска. Так что предполагают, что для этого была приспособлена российская система береговой обороны К-300 наземного базирования "Бастион".

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"Если ее использование подтвердится, это станет серьезным вызовом для украинского ПВО из-за его скорости и маневренности", - говорится в сообщении.

В разведке Великобритании отмечают, что, вероятно, россияне испытывают новую действующую систему оружия в условиях живого конфликта, чтобы обеспечить уверенность и продемонстрировать возможности".