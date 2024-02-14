Россия готова завершить войну "дипломатически". Захваченного не вернет, - Лавров
Об этом он заявил во время выступления в Госдуме РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета сложившихся за долгие годы реалий, которые сейчас привели к нынешней ситуации", - сказал Лавров.
Он заявил при этом, что "западные страны" не хотят учитывать интересы Москвы и сложившиеся "на земле" реалии. Так что и вариантов договориться, по словам Лаврова, "пока не просматривается".
"Однако при отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и (с учетом) их нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", - сказал председатель. МИД РФ.
Также он заявил, что якобы "Вашингтон и его союзники не оставляют мечты о нанесении нам стратегического поражения".
Российская армия, по мнению Лаврова, якобы "успешно действует" на "украинском театре военных действий", и якобы "на Западе уже больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить Путину".