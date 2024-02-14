Россияне разгоняют информацию о наступлении на севере и оккупации Сум. Это фейк, - военная администрация

В городской военной администрации Сум опровергли сообщение о якобы наступлении врага на севере Украины.

Об этом начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере и оккупации Сум. Реальной угрозы нет. А наши ВСУ сильны и готовы давать отпор", - отметил он.

Дрозденко призвал не верить фейкам и не поддаваться манипуляциям.

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Ранее СМИ сообщали о распространении в сети информации о якобы планах врага начать новое наступление, в частности, на севере Украины с Сумского направления.