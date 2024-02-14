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Россияне разгоняют информацию о наступлении на севере и оккупации Сум. Это фейк, - военная администрация

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зсу,армія,військовий,боєць,воїн
В городской военной администрации Сум опровергли сообщение о якобы наступлении врага на севере Украины.

Об этом начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко написал в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере и оккупации Сум. Реальной угрозы нет. А наши ВСУ сильны и готовы давать отпор", - отметил он.

Дрозденко призвал не верить фейкам и не поддаваться манипуляциям.

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Ранее СМИ сообщали о распространении в сети информации о якобы планах врага начать новое наступление, в частности, на севере Украины с Сумского направления.

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Топ комментарии

  • SRK
    Сумская ТРО и в начале войны кошмарила кацапов. А сейчас у там на вооружении уже не охотничьи ружья.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Що ти ДЕСЬ ЧУВ?! Мова йде про наміри, чи фейки про ніби наявні події?! Тож візьми зеленку та помаж вавку у голові!
  • Luk Viktor
    23.02.2022 я десь це чув.....
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