Российские полицейские рекрутируют украинских школьников в учебные заведения РФ, - Центр нацсопротивления

Россияне планируют привлечь максимальное количество украинских детей для обучения в военных вузах РФ и учебных заведениях российской системы МВД.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На временно оккупированных территориях Украины россияне проводят активное продвижение поступления наших школьников в вузы на территории РФ. В частности, МВД РФ направило распоряжение о рекрутинге украинских одиннадцатиклассников полицейскими "районных отделов полиции РФ" на ВОТ.

Оккупанты обещают стипендию и продолжение службы в системе МВД на территории РФ", - говорится в сообщении.

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