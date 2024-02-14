Путин подписал закон, разрешающий конфисковать имущество за "фейки об армии РФ"
Об этом информирует Радио Свобода, ссылаясь на официальный портал правовой информации РФ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в госдуму РФ законопроект внесли 22 января и уже менее чем через 10 дней его единогласно приняли.
Впоследствии его поддержал Совет федераций, после чего его должен был подписать Путин.
Согласно закону, российские власти смогут конфисковать "деньги, ценности и другое имущество", если они использовались или предназначались для "деятельности, направленной против безопасности РФ".
Среди статей, по которым могут конфисковать имущество, есть распространение так называемых фейков о российской армии, дезертирстве, неисполнении приказа, участие в нежелательной организации, а также "публичные призывы, направленные против безопасности государства".
Большинство этих статей были добавлены в Уголовный кодекс или усилены после полномасштабного вторжения в Украину.
По словам главы Госдумы Вячеслава Володина, принятое решение "позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, - лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковать их имущество, деньги и другие ценности".
"Фейками" российские суды признают не совпадающие с версией Минобороны России сообщения о войне в Украине.