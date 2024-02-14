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Россияне наврали о якобы гибели бойцов 3 штурмовой бригады на полигоне в районе Селидово. Это фейк, - ОСГВ "Таврия"

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Российские пропагандисты распространяют фейк о якобы поражении ракетами "полигона" с украинскими военными в районе Селидово. Такого полигона не существует.

Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 13 февраля, россияне начали разгонять классическую ИПСО – якобы они поразили ракетами "полигон" с украинскими военными, в том числе с бойцами 3-й штурмовой бригады, погибших – от 200 до 1500 (что?..). Мол, "вот как начинает новый главнокомандующий ВСУ", - написал он.

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По словам Лиховия, эта ложь опередила ракетные удары россиян по Селидово и его окрестностям. "Из-за российского бардака ипсошный "выстрел" был преждевременным и оказался холостым. Российскую телегу зацепили впереди лошади", - отметил спикер.

Отдел по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" опросил бригады Авдеевского и Донецкого направлений. Они опровергли заявления россиян и объяснили, что таких потерь и такого события в районе Селидово вообще не было.

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"Да и если подумать. Какой "полигон" в 20 км от линии фронта? Какие построения, скопления? Этого сейчас нет и не может быть. Как и нет в районе Селидово тех воинских частей ВСУ, о которых лжет московская пропаганда", - подчеркнул Лыховий.

ЛиховійЛиховій
Лиховій

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Топ комментарии

  • alex j
    я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
    руZZкому міру повірити - себе обманути!
  • anna petrova fabee43b
    Ну якщо не питав коли і де, то до чого тут ця інформація ні про що?
  • Anatoly e5c219b9
    Та у на і презідент-це фейк.
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