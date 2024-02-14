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Страны НАТО в Европе в 2024 году в целом инвестируют в оборону $380 миллиардов, - Столтенберг

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что в этом году 18 стран-членов НАТО потратят 2% своего ВВП на оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в Брюсселе во время пресс-конференции перед началом встречи министров обороны Альянса.

"С момента принятия обязательства в 2014 году европейские союзники и Канада выделили более 600 миллиардов долларов США на оборону. В прошлом году наблюдался беспрецедентный рост на 11% среди европейских союзников и Канады. Я ожидаю, что в этом году 18 стран НАТО потратит 2% ВВП на оборону. Это еще один рекордный показатель. И это шестикратное увеличение по сравнению с 2014 годом, когда только три союзника достигли цели", – объявил Столтенберг.

В общей сложности союзники НАТО в Европе в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов – это 2% их совокупного ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо увеличить оборонное производство и обеспечить долгосрочную поддержку Украины, - Столтенберг

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Топ комментарии

  • Владислав Загребельний
    Бюджети на Заході захмарні, тільки от як конвертувати в тони заліза, виходить менше ніж в Кндр
  • Andriy Dem
    Рік в назві новини поправте. Хоча, можливо дійсно про 20224 рік мова.
  • Andrew Moon
    Зробіть одну ядрьону бомбу за пару єврів, і не морочте голову...
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