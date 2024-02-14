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Нидерланды присоединились к коалиции по поставкам современных дронов Украине

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квадрокоптер
Нидерланды присоединяются к военной коалиции с союзниками, в частности, с Великобританией, которая предоставит Украине передовые технологии БПЛА и усилит ее наступательные возможности в войне против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Отмечается, что обещание Нидерландов является дополнением к анонсированным F-16, а также артиллерии, боеприпасам и системам противовоздушной обороны, которые она уже предоставляет украинской стороне.

По словам Оллонгрен, для Нидерландов это могут быть дополнительные расходы в дополнение к обещанным 2 млрд евро для Украины.

"Конечно, мы знаем, что дроны очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции беспилотников, которую Украина начала вместе с Латвией, вместе с другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это - увеличиваем производство, используем новейшие технологии и обеспечиваем именно то, что нужно Украине", - отметила министр.

Эта коалиция, добавила она, сможет реагировать на новые запросы Украины, поскольку она видит, как развивается ситуация на фронте.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Дурню написали. В рамках Рамштайну Україні передали величезну кількість зброї.
  • ий
    Это сегодня так.Скоро все FPV будут глушиться с помощью РЭБ на все 100.Нужны дроны на основе ИИ,а это уже другой уровень.
  • Зэлэный_Змий
    Це круто!
    Шкода тільки шо весь світ помилявся. Розробляли технологічні дорогущі дрони, а насправді ан-масс треба дешеві одноразові, але дуже багато.
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