Кэмерон призвал Конгресс США одобрить пакет помощи для Украины: "Это имеет решающее значение для американской безопасности"
1 7114
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал американских законодателей проголосовать за пакет безопасности для Украины и других союзников на сумму 95 миллиардов долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardians, об этом он заявил во время визита в Болгарию.
Кэмерон напомнил, что Британия объявила о своем пакете поддержки Украины на год, а ЕС одобрил создание Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро.
"И я призываю членов Конгресса США, которые будут рассматривать это сегодня, проголосовать за этот пакет. Это имеет решающее значение для американской безопасности", - подчеркнул он.
Глава МИД Британии добавил, что за ситуацией в американском Конгрессе будет наблюдать весь мир.