ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит российского газа, у нас есть альтернативные варианты, – еврокомиссар Симсон

В настоящее время европейские страны не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа с Российской Федерацией, после российских манипуляций на газовом рынке они работают над диверсификацией поставок.

Об этом рассказала европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа с россиянами. Мы готовились к завершению этого контракта в течение двух лет, когда начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок. Сейчас наш основной фокус – обеспечение максимальной поддержки Украины и скорейший отказ от российского газа", - сказала Симсон, слова которого приведены в релизе Министерства энергетики Украины по результатам двусторонней встречи с его главой Германом Галущенко в рамках Министерской встречи Международного энергетического агентства в Париже.

Со своей стороны Галущенко поблагодарил Еврокомиссию за последний грант для Фонда поддержки энергетики Украины в размере EUR 58 млн, EUR 46,4 млн из которых уже поступили на счет. По его словам, значительная часть взноса будет направлена на закупку газовых турбин для АО "Оператор газотранспортної системи України".

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Он отметил, что таким образом Еврокомиссия уже предоставила грант в Фонд поддержки энергетики в EUR 63 млн и является вторым его крупнейшим спонсором.

В релизе также отмечается, что стороны обсудили гарантирование ядерной и радиационной безопасности, учитывая сложную ситуацию на оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

В ходе встречи 6 февраля, накануне визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС, и Гросси, и Галущенко отмечали, что большой проблемой для оккупированной станции является завершение срока эксплуатации ядерного топлива и нехватка лицензированного персонала, поскольку россияне не допускают к работе около 400 высококвалифицированных украинских сотрудников.