Закупки продуктов Минобороны: НАБУ выявило предпосылки коррупционных злоупотреблений. ИНФОГРАФИКА

Национальное антикоррупционное бюро Украины выявило риски коррупционных злоупотреблений при закупках Министерством обороны услуг по организации питания в ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро выявили предпосылки, позволяющие значительно завышать цены на определенные категории продуктов.

Для устранения предпосылок злоупотреблений Национальное бюро сформировало соответствующие рекомендации и передало их на рассмотрение Минобороны.

Они, в частности, предусматривают усиление контроля качества услуг по обеспечению питанием, а также внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуру обеспечения питания личного состава Вооруженных Сил Украины.

Смотрите также: Закупки продуктов Минобороны: детективы НАБУ подтвердили факты существования коррупционной схемы, назначен ряд экспертиз

НАБУ выразило благодарность Общественному антикоррупционному совету при Министерстве обороны за сотрудничество, которое происходит, в частности, во время проведения расследований детективами НАБУ.

"Чтобы лучше понять, как действующий порядок закупок продуктов Минобороны позволяет отдельным поставщикам получать сверхдоходы, предлагаем просмотреть инфографику", - призвали в Агентстве.











ЗАКУПКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ МИНОБОРОНЫ

О ситуации с закупкой продуктов Минобороны и скандалами вокруг таких закупок можно прочитать в материале Цензор.НЕТ: "Пищевая мафия Минобороны не кажется: почему на ДОТ Арсена Жумадилова пошли с заказухой".

И в статье: "Еще раз о битве с пищевой мафией: как телеграм-каналы используют для давления на суд".