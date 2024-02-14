Дело бывшего генерала СБУ Наумова в Сербии вернули на новое рассмотрение
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Дело было возвращено в суд города Ниш для принятия нового решения.
Наумов - фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Еще в статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ фигурировал в расследовании журналистов о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего.
В Украине Наумову объявили два подозрения - "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, в злоупотреблении властью или служебным положением" и мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.
По сообщениям СМИ, накануне полномасштабного вторжения России в Украину – а именно 23 февраля – Андрей Наумов уехал за границу.
Наумов был задержан на границе между Сербией и Северной Македонией 7 июня 2022 года. У него обнаружили незадекларированные наличные деньги на сумму около 600 тысяч евро и 120 тысяч долларов, а также два изумруда.
Сербия отказала Украине в экстрадиции Наумова.
В сентябре 2023 года сербский суд объявил решение по делу Наумова об отмывании средств. Ему присудили год заключения. В январе 2024 года Наумов вышел на свободу, к тому моменту уже отбыв свой срок заключения.