Джонсон не будет выносить законопроект с помощью Украине на рассмотрение в Палате представителей: "У нас есть немедленные дедлайны"

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не собирается выносить на рассмотрение поддержанный Сенатом законопроект, предусматривающий пакет помощи для Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон сказал в комментарии журналисту Джейку Шерману.

По его словам, он сегодня не будет выносить на рассмотрение и голосование в Палате представителей проект Сената по продолжению финансирования международной помощи.

"Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные дедлайны, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", - добавил Джонсон журналисту.

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