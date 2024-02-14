Джонсон не будет выносить законопроект с помощью Украине на рассмотрение в Палате представителей: "У нас есть немедленные дедлайны"
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Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что пока не собирается выносить на рассмотрение поддержанный Сенатом законопроект, предусматривающий пакет помощи для Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Джонсон сказал в комментарии журналисту Джейку Шерману.
По его словам, он сегодня не будет выносить на рассмотрение и голосование в Палате представителей проект Сената по продолжению финансирования международной помощи.
"Мы имеем дело с процессом ассигнований. У нас есть немедленные дедлайны, и именно на этом сейчас сосредоточено внимание Палаты представителей", - добавил Джонсон журналисту.