Зеленский дал мне карт-бланш во время работы в СБУ и обещал "защиту", - экс-генерал Службы Наумов

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов заявил, что присутствовал на нескольких рабочих встречах с президентом Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам Наумова, он не был лично знаком с президентом Зеленским.

"Были разве что рабочие встречи. И, кстати, на одной из встреч был интересный момент. Я думаю, это был август 2019 года, когда он приезжал в Службу, заслушал всех руководителей департаментов по их наработкам и перспективам. И заслушал, в том числе, меня. И в момент, когда я начал ему докладывать свои материалы и наработки, он сказал: "Огонь!"

Я говорю: "Владимир Александрович, вы понимаете, что если я сейчас начну бежать по этим материалам, то начнут бежать по мне?"

"Не бойся. Я защищу", – сказал он", – отметил экс-генерал СБУ.

Читайте также: Дело бывшего генерала СБУ Наумова в Сербии вернули на новое рассмотрение

Он добавил, что Зеленский дал ему "карт-бланш".

Также экс-генерал заявил, что еще задолго до работы в СБУ был знаком с действующим главой ОП Андреем Ермаком.

"И хочу отдельно подчеркнуть, что это знакомство мне ни в коем случае не помогало, а наоборот - вредило. Он был сконцентрирован на переподчинении Службы от президента на Офис путем снятия тогдашнего руководителя Баканова. Запускались в ход, в том числе, дискредитация меня, внутри Офиса кипели игры", - подытожил он.

Читайте также: Кулинича и Наумова в СБУ назначил Баканов. Либо его ввели в заблуждение, либо он сделал это сознательно, – нардеп "Голоса" Рахманин