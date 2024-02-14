Новости

Харьковчанин на вокзале выражал поддержку так называемой "СВО" и хвалил Путина. Его будут судить

3 51818
суд
В Харькове будут судить мужчину, который на вокзале распространял пророссийскую пропаганду и поддерживал так называемую "СВО".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный телеграм-канал Харьковской прокуратуры.

Как отмечается, Слободской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины).

Дознанием установлено, что харьковчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, публично высказывался в поддержку действий России в Украине.

Также смотрите: Наводил вражеские ракеты на Харьков и выискивал ПВО: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж

27 ноября прошлого года, находясь на одном из харьковских железнодорожных вокзалов, коллаборант делился своей позицией по поводу того, что поддерживает так называемую "СВО" и одобрял действия президента России.

Сейчас у мужчины есть возможность поделиться своей позицией в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Мало Харків бомбили, шо той тіпок до поліції на своїх ногах дійшов...
  • Stanislav Bryzhyk
    Якого хера, цікаво? 42 роки і совкодрочер! Якого він, цікаво, совка бачив? Чи то батьки недолугі так мозок дитині просношали...
  • Stanislav Bryzhyk
    Не побачив. Мені 40, я в Києві встиг побачити тільки супер-здєлки в універсамі типу "штоб купіть ету сінюю куріцу, вам нужно купіть ещо трі жєстянкі просрочєних сєльдь-івасєй". А якби ви чули, якими словами моя бабуся крила совок... і це Київ, наголошую, універсам "Віноградарь"! Уявіть собі, що відбувалося в глибинці...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости