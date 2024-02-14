Министр обороны Британии Шеппс об уничтожении российского БДК "Цезарь Куников": Напоминание о том, как Украина может выиграть войну благодаря нашему финансированию

Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс прокомментировал уничтожение российского большого десантного корабля "Цезарь Куников".

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я встречусь с союзниками на глобальной конференции по финансированию Вооруженных сил Украины. Потопление еще одного военного корабля Путина станет мощным напоминанием о том, как Украина может выиграть эту войну благодаря нашему финансированию", - отметил он.

Шеппс подчеркнул, что каждая страна должна сделать шаг для помощи в защите фронта свободы.

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Уничтожение российского БДК "Цезарь Куников"

СМИ сообщили, что утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.

Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.

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