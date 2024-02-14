Новости

Дорога, ведущая в Авдеевку, полностью простреливается россиянами, - глава ОВА Филашкин

7 72229
авдіївка
Ситуация в Авдеевке Донецкой области очень сложная, россияне пытаются прорвать оборону и захватить город.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Дорога, которая вела в город, уже простреливается врагом полностью. Сейчас в городе находятся 926 человек. Люди выезжают самостоятельно - по 3-4 человека каждый день", - отметил он.

Глава области заявил, что в Авдеевке есть резервы гуманитарной помощи, воды и медикаментов.

"Обстановка в Авдеевке очень сложная. Враг пытается прорвать линию обороны и захватить город в кратчайшие сроки. Наши защитники сдерживают врага по всем направлениям", - добавил глава ОВА.

Также читайте: На Ореховском направлении враг готовит новое наступление, - ВСУ

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Так стримують, що вже основний шлях постачання вже під прямим вогнем.
    Хоча, знаючи Сирського і його фортецю Бахмут...
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Якщо Сирський даремно загнав у Авдієвку резерв замість того аби прийняти рішення про відвід військ, і там загинуть ті хто міг би далі жити та чинити супротив ворогу на нових підготовлених рубежах, бо не має сорому зробити крок назад аби легше було триматись і потім зробити два уперед, нехай тоді Зеленський застрелиться через останні свої зміни у керівництві ЗСУ, та на гілках повісяться усі хто його у цьому підтримав!!!
  • Деніс Войцеховський
    Авдіївка якось побоку. 3-ю штурмову втрачаємо - ось що страшно.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости