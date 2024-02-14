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Украинские перевозчики устроят на границе акцию протеста в ответ на действия поляков

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протест,український,кордон,ягодин
С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение фур через украинско-польскую границу.

Об этом сообщил руководитель общественной организации "Перевізники західного регіону" Виталий Коценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Акция должна начаться в 9 утра. Ее участники будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы. Планируют не впускать тех польских водителей, которые проехали в Украину вне общей очереди.

"Они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", - объяснил Коценко.

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Продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы. Проезд рейсовых автобусов при этом не будет блокироваться.

Топ комментарии

  • Евген Марчен
    Давно було потрібно це зробити. Молодці.
  • Panda Freeav
    блін, змініть методічку.
    проблеми з трейдерами? працюйте з ними.
    прості водії та автотранспортні підприємства до чого?
    претензії у поляків до своєї влади?
    то хай блокують куурва Варшаву.
    і не триндіть.

    у відповідь взагалі треба наглухо закрити весь поляцький імпорт, хай фермери поплачують як їм важко з ЕС дотаціями, прибутки будуть не 30% а всього 7%.
    хай спитають як наші фермери виживають..
  • Ivan Dvoinenko
    Так, проблема "латифундистів" звичайно є. Але я не розумію, чому ця проблема має вирішуватись виключно за рахунок України. По-перше це ЄС дозволяє транзит зерна територією ЄС. По-друге, чому польські підприємці купують українське зерно, яке мало б йти транзитом через Польщу? Відповідь проста - їм це вигідно. І чхати вони хотіли на власних фермерів. Чому в свій час фермери з Німеччини, Франції, Нідерландів та ін. країн не блокували жодні сполучення, щоб "захистити" фермерів, коли Польща отримала спіціальні умови для продажу власної продукції під час вступу в ЄС?! Знаєте, як це питання має вирішуватись цивілізованним шляхом? Подається позов в європейський суд, де зазначається сума втрат від блокади, інші моменти. Питання лише в строках розгляду таких позовів.
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