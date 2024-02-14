Украинские перевозчики устроят на границе акцию протеста в ответ на действия поляков

С 15 февраля на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" украинские перевозчики планируют начать акцию протеста в ответ на действия польских фермеров, блокирующих движение фур через украинско-польскую границу.

Об этом сообщил руководитель общественной организации "Перевізники західного регіону" Виталий Коценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Акция должна начаться в 9 утра. Ее участники будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы. Планируют не впускать тех польских водителей, которые проехали в Украину вне общей очереди.

"Они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", - объяснил Коценко.

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Продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы. Проезд рейсовых автобусов при этом не будет блокироваться.