Государственный оператор тыла введет с июня новое меню для ВСУ

Государственный оператор тыла (ГОТ) Министерства обороны Украины к летнему сезону разработает рекомендованные меню для Вооруженных сил Украины. Питание одного военнослужащего составит 139 грн/в сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украна, об этом сообщила советник по стратегическим коммуникациям ГОТ Татьяна Харченко на пресс-конференции в Киеве.

"Государственный оператор тыла привлечет и профессиональных технологов, и поваров к разработке рекомендованных меню для воинских частей, которые они смогут использовать, чтобы кормить военнослужащих", - сказала она.

По информации Харченко, рекомендованные меню будут запускаться через систему, разрабатываемую на основе анализа потребностей воинских частей.

Ожидается, что изменения в питании военных с учетом обновленного меню будут введены в действие в июне 2024 года.

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Директор по закупкам ГОТ Виктория Виноградова сообщила, что в настоящее время закупки продуктов питания осуществляют по разработанному в 2019 году каталогу, который содержит 409 товарных позиций. Она - заведующая по формированию и обновлению каталога Центрального управления развития Министерства обороны.

"Мы со своей стороны вносили предложения к описаниям продуктов питания... Мы понимаем, что все требования, описания к имеющимся продуктам предусматривают, что нужно двигаться вперед. Центральное управление развития также открыто к изменению описаний. Поскольку некоторые из них уже потеряли свою актуальность", – сказала она.

Отвечая на вопрос о суточной стоимости питания для одного военнослужащего, Виноградова сообщила, что ГОТ надеется закупить на аукционах на Prozorro продукты питания так, чтобы сбалансированный дневной рацион военнослужащего обходился в 139,38 грн.

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