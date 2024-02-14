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В Германии стало больше фальшивых "украинцев". Среди них много граждан Венгрии, не знающих украинского языка

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В последнее время в Германии увеличилось количество европейских граждан, которые выдают себя за украинцев и просят у властей социальной помощи, предназначенной для беженцев от российского вторжения. Среди них много венгров. Выявляют мошенников из-за того, что те не знают украинского языка.

Об этом пишет издание Schwäbische Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

С 2023 года иммиграционные власти на юго-западе Германии сообщили о 1374 подозрительных случаях, когда иностранцы, кроме украинского гражданства, также имели гражданство другой страны ЕС. В частности, у 58 человек, зарегистрировавшихся только по украинскому паспорту, обнаружено гражданство Венгрии.

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Однако они скрывают паспорт европейской страны и выдают себя за украинцев, чтобы получить деньги, поскольку, в отличие от искателей убежища или беженцев из других стран, украинцы имеют особый статус в Германии.

Мошенников чаще всего выявляют по незнанию украинского языка.

"К иммиграционных органам все чаще обращаются люди, которые общались только на венгерском языке и предъявляли недавно выданные украинские паспорта", - цитируют в издании пресс-секретаря Министерства юстиции земли Баден-Вюртемберг.

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В то же время, он отметил, что путаница может быть вызвана также тем, что в Закарпатской области Украины с 2010 года все больше паспортов Венгрии выдается венгерскому меньшинству.

Однако право на социальную льготу имеют только те беженцы от российской агрессии, у которых есть только украинский паспорт. Лица с двойным гражданством не имеют права на получение помощи, поскольку считаются иностранцами из ЕС.

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Топ комментарии

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Авжеж ,воно живе на території України має два паспорти,при цьому мову не вчило,а тепер примазується до українців. А там і українських кацапів багато.
  • Ukraine Press
    Це ті повії з Закарпаття, які знати не хотіли української, лизали дупу орбану, але дуже хочуть скористатись ситуацією, просто пристосуванці, точніше дешеві повії!
  • Татьяна В
    Закарпатці категорично відмовлялись вчити українську мову, бо не вважали себе українцями і раділи, що отримували тишком-нишком паспорти Угорщни, цеж такі можливості, а тепер не можуть скористатись пільгами, бо не знають мову своєї країни, іронія долі
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