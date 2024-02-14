В ЕС будет битва за украинцев, которых Киев хочет вернуть домой, - представитель Украины Ченцов

В 2025 году, когда должен завершиться срок действия временной защиты украинцев в Евросоюзе, между государствами-членами и Киевом развернется битва за украинских граждан.

Этого ожидает постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В марте 2025 года завершается действие инструмента временной защиты украинцев, бежавших в ЕС от российской агрессии. По словам Ченцова, сейчас ЕС рассматривает разные варианты того, какой механизм будет действовать после этого.

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"Рассматриваются разные варианты, и 100% Европейский Союз не позволит себе резких движений - создать какой-то юридический вакуум. Конечно, когда сегодня у тебя есть легальный статус, а завтра документ завершился, возникают вопросы у полиции, что такой человек делает на территории Европейского Союза" , – сказал Ченцов.

Он добавил, что украинцы должны быть заранее предупреждены и должен быть обеспечен транзитный период в случае разительных изменений.

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"Могут быть какие-то временные варианты. Но люди, которые смогут вернуться в Украину, для них должны быть созданы специальные условия, чтобы помочь это сделать", - сказал Ченцов. Он оценил, что сейчас на территории ЕС находится 4-6 млн украинцев, уехавших после февраля 2022 года.

По словам посла, Украина обсуждает с ЕС специальную программу по возвращению украинцев домой. При этом посол признал, что есть опасность, когда некоторые страны не захотят помочь украинцам возвращаться в Украину.

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"Я вижу такую опасность. И это опять же о конкуренции. Мы должны быть как государство конкурентоспособными и создать соответствующие условия для наших людей. Именно так. Я предполагаю, что 2025 год - это будет битва за наших людей здесь, в Брюсселе. И не только в Брюсселе. Мы будем сражаться", - заявил Ченцов.