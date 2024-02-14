Китай в Совбезе ООН призвал прекратить помогать Украине оружием
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsweek.
"Некоторые страны должны немедленно прекратить подбрасывать хвороста в огонь и прекратить подрывать дипломатические усилия международного сообщества", - сказал Чжан, указывая на США во время рассмотрения Советом безопасности ООН вопрос Украины.
Представитель Китая призвал к выполнению Минского соглашения, заключенного между Россией и Украиной в 2014 году.
"К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализованы, а масштабные боевые действия вспыхнули позже и продолжаются до сих пор. Это обидно и заслуживает серьезного осмысления всеми сторонами", - сказал Чжан.
"Безопасность одной страны не может быть за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована усилением или даже расширением военных группировок. Интересы безопасности всех стран равны между собой", - сказал китайский дипломат.
Кроме того, Чжан призвал НАТО "прекратить угрозы".
НАТО должно придерживаться диалога и консультаций в разрешении споров и общего направления политического урегулирования, вместо того чтобы участвовать в давлении, дискредитации и односторонних санкциях, и тем более в применении силы. НАТО, в частности, должно проснуться от мифа о силе и прекратить угрожать и требовать войны", – заявил посол Китая.