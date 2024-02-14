Из трех громад Донетчины принудительно эвакуируют людей, - руководитель ОВА Филашкин

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в области вдоль линии фронта проживают более 70 тыс. гражданских людей и 2100 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Эвакуация гражданского населения в Донецкой области не прекращается. Сначала полномасштабного вторжения РФ мы занимаемся одним из этих направлений. Сейчас вдоль линии фронта проживает более 70 тыс. человек и 2100 детей. Принудительная эвакуация сейчас продолжается в Торецкой, Очеретинской и Марьинской громадах" .

Филашкин также отметил, что все органы власти и правоохранители вместе с ГСЧС продолжают эвакуацию людей из прифронтовых городов и сел.

"В городе Зоряном Марьинской громады сейчас находятся два человека. Я надеюсь, что завтра мы их вывезем. Это направление работы находится на постоянном контроле. С этими людьми постоянно разговаривают органы власти, полиция и ГСЧС. Делаем все, чтобы защитить и помочь нашим людям", – добавил он.

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