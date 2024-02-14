Власти сорвали участие Порошенко в Мюнхенской конференции, а также переговоры в Польше и Израиле, - "ЕС"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"В рамках Мюнхенской конференции по безопасности запланированы мои встречи с руководством Евросоюза, с шестью президентами, главами правительств стран-членов Европейского Союза, которые играют чрезвычайно высокую роль в обеспечении поддержки нашего государства", - отмечает Порошенко.
Он также подчеркнул, что уже 2,5 месяца продолжается блокировка американской помощи для Украины. "В Мюнхене у меня были запланированы встречи с делегацией Республиканской партии. А вы знаете, что конгрессмены именно Республиканской партии блокируют столь необходимое для Украины решение", – добавил лидер "ЕС".
"Речь идет об Украине, а не о поездках депутатов", – отметил Порошенко.
"Власть приняла решение, что она блокирует наше участие как оппозиции. Это в то время, когда и в обращении Борреля, и даже в решении Европейского Совета, которое обусловливает выделение Украине 50 миллиардов, написано черным по белому о парламентской многопартийности, о парламентском плюрализме и о представленности оппозиции. Вот что вы сейчас будете объяснять?" – возмутился Порошенко.
"Дополнительно у меня были подтверждены встречи в Сейме Польши. Хочу напомнить, что с 20 февраля начинается полная и тотальная блокада украинско-польской границы. Это еще один провал. Потому что дипломатией у нас сейчас занимаются в офисе на Банковой. Уже сделайте выводы, потому что страдают из-за вас армия, ВСУ, фермеры и украинский народ. Ничему не научились", – отметил политик.
"Дипломатия эмоций больше не работает. Мы вынуждены это констатировать. Достаточно экспериментировать с Украиной. Достаточно безответственных решений", – призвал Порошенко.
15 февраля в Варшаве Петр Порошенко имел запланированные встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, председателем Комитета по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.
16-18 февраля по приглашению организаторов пятый президент Украины должен был участвовать в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, где запланировано выступление Петра Порошенко, а также двусторонние встречи с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США.
19-20 февраля в статусе члена Почетного Совета Международного демократического союза Петр Порошенко должен посетить Израиль в составе делегации высокого уровня во главе с Главой МДС Стивеном Харпером. По словам Порошенко, планировалась встреча с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Порошенко планировал обсудить закупку высокотехнологичного оборудования для производства беспилотных летательных аппаратов и системы РЭБ, которые до этого Израилем не лицензировались для поставки в Украину.