Власти сорвали участие Порошенко в Мюнхенской конференции, а также переговоры в Польше и Израиле, - "ЕС"

Власти сорвали участие Петра Порошенко в Мюнхенской конференции по безопасности, а также встречи с политиками в Польше и Израиле. Несмотря на полученные официальные приглашения для Порошенко, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал командировку. Причиной якобы стало обращение руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу "вероятной опасности" для Порошенко во время пребывания в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В рамках Мюнхенской конференции по безопасности запланированы мои встречи с руководством Евросоюза, с шестью президентами, главами правительств стран-членов Европейского Союза, которые играют чрезвычайно высокую роль в обеспечении поддержки нашего государства", - отмечает Порошенко.

Он также подчеркнул, что уже 2,5 месяца продолжается блокировка американской помощи для Украины. "В Мюнхене у меня были запланированы встречи с делегацией Республиканской партии. А вы знаете, что конгрессмены именно Республиканской партии блокируют столь необходимое для Украины решение", – добавил лидер "ЕС".

"Речь идет об Украине, а не о поездках депутатов", – отметил Порошенко.

"Власть приняла решение, что она блокирует наше участие как оппозиции. Это в то время, когда и в обращении Борреля, и даже в решении Европейского Совета, которое обусловливает выделение Украине 50 миллиардов, написано черным по белому о парламентской многопартийности, о парламентском плюрализме и о представленности оппозиции. Вот что вы сейчас будете объяснять?" – возмутился Порошенко.

"Дополнительно у меня были подтверждены встречи в Сейме Польши. Хочу напомнить, что с 20 февраля начинается полная и тотальная блокада украинско-польской границы. Это еще один провал. Потому что дипломатией у нас сейчас занимаются в офисе на Банковой. Уже сделайте выводы, потому что страдают из-за вас армия, ВСУ, фермеры и украинский народ. Ничему не научились", – отметил политик.

"Дипломатия эмоций больше не работает. Мы вынуждены это констатировать. Достаточно экспериментировать с Украиной. Достаточно безответственных решений", – призвал Порошенко.

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15 февраля в Варшаве Петр Порошенко имел запланированные встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, председателем Комитета по иностранным делам Сейма Павлом Ковалем и депутатами Сейма Польши для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе проблематики торговых перевозок.

16-18 февраля по приглашению организаторов пятый президент Украины должен был участвовать в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, где запланировано выступление Петра Порошенко, а также двусторонние встречи с политическими лидерами государств-членов ЕС и представителями Республиканской партии США.

19-20 февраля в статусе члена Почетного Совета Международного демократического союза Петр Порошенко должен посетить Израиль в составе делегации высокого уровня во главе с Главой МДС Стивеном Харпером. По словам Порошенко, планировалась встреча с премьер-министром Израиля Нетаньяху. Порошенко планировал обсудить закупку высокотехнологичного оборудования для производства беспилотных летательных аппаратов и системы РЭБ, которые до этого Израилем не лицензировались для поставки в Украину.

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