ВСУ отразили атаки россиян на 7 направлениях, под Авдеевкой отражены 25 вражеских штурмов, вблизи Марьинки - 20, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 14 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот двадцать первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 64 боевых столкновения.

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Всего враг нанес 4 ракетных удара, 91 авиационный удар, совершил 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Середина-Буда, Дружба, Бачевск, Волфино, Владимировка, Александровка Сумской области; Уды, Стрелечье, Волчанск, Нестерное, Чугуновка, Дворичанское Харьковской области.

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На Купянском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Резниковка, Кузьминовка, Раздолевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Колодцы, Закотное, Спорное, Пазено Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении украинские воины отразили более 25 атак врага в районе Авдеевки и еще 3 атаки в районах Северного и Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации продолжает попытки захватить Авдеевку. Также российские захватчики нанесли авиационные удары в районах Александрополя, Новоалександровки, Новокалинового, Очеретиного, Новобахмутовки, Орловки, Ласточкиного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов, в частности Александрополь, Керамик, Очеретино, Карловка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 20 раз пытался улучшить тактическое положение. Также российские оккупанты нанесли авиационные удары в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Курахово, Георгиевка, Победа, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Новопавловском направлении украинские воины отразили атаку врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Шевченко Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области.

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На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области. Авиация российских оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Щербаки, Лобково, Степногорск Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За сутки российские захватчики предприняли 7 безуспешных попыток штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись, в частности Херсон и Михайловка, Кизомыс Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, 5 артиллерийским средствам, 2 складам боеприпасов, 3 средствам радиоэлектронной борьбы российских оккупантов".

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