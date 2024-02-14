Потопленный нашими морскими дронами "Цезарь Куников" был оснащен РСЗО "Град-М" с 320 ракетами, - ВМС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Единые новости".
Плетенчук отметил, что "Цезарь Куников" был построен для высадки морского десанта на необустроенное побережье.
"Для этого у него на борту есть соответствующие системы для огневого прикрытия, в первую очередь "Град-М" - это тот же "Град", но в морской модификации. Собственный боезапас только этих систем составляет 320 ракет. То есть, даже не имея на борту дополнительно какого-то груза, он уже взрывоопасен", – сказал Плетенчук.
Он отметил, что информация по потерям экипажа верифицируется.
"Конечно, враг сделает все, чтобы это скрыть. Официальные источники продолжают "играть в молчание", однако в российских пабликах горит", - добавил Плетенчук.
Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 14 февраля в Черном море был атакован российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".
Впоследствии в ГУР отметили, что 14 февраля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожило большой десантный корабль "Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.
"Успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО Украины. Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.
В итоге "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, именем которого назвали корабль, был убит ровно 101 год назад.
Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела.