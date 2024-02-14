Германия и Франция запустили коалицию по поддержке украинской ПВО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал в сети Х: "После запуска артиллерийской коалиции, сегодня мы совместно с Борисом Писториусом запускаем коалицию поддержки ПВО для Украины".
Как сообщили в Минобороны Франции, сегодня на заседании Контактной группы по обороне Украины министр Лекорню вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом запустил коалицию в поддержку противовоздушной обороны Украины, к которой присоединились датские и бельгийские коллеги.
В Минобороны Германии отметили, что подписанная сегодня декларация повышает эффективность поддержки ПВО и призвана облегчить закупки.
Напомним, 22 ноября 2023 года в рамках 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") была сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны (Ground-Based Air Defence). К ней присоединились 20 стран, лидеры – Германия и Франция.