Германия и Франция запустили коалицию по поддержке украинской ПВО

Франция и Германия запустили в Брюсселе коалицию по поддержке украинской противовоздушной обороны в рамках Контактной группы по обороне Украины. К ней присоединились датские и бельгийские коллеги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал в сети Х: "После запуска артиллерийской коалиции, сегодня мы совместно с Борисом Писториусом запускаем коалицию поддержки ПВО для Украины".

Как сообщили в Минобороны Франции, сегодня на заседании Контактной группы по обороне Украины министр Лекорню вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом запустил коалицию в поддержку противовоздушной обороны Украины, к которой присоединились датские и бельгийские коллеги.

В Минобороны Германии отметили, что подписанная сегодня декларация повышает эффективность поддержки ПВО и призвана облегчить закупки.

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Напомним, 22 ноября 2023 года в рамках 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") была сформирована новая коалиция наземных средств противовоздушной обороны (Ground-Based Air Defence). К ней присоединились 20 стран, лидеры – Германия и Франция.